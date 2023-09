Fiat Topolino, aperti gli ordini online e nelle concessionarie: ecco quanto costa, tutte le offerte

di Redazione web

Si aprono oggi gli ordini - online e nelle concessionarie Fiat - della nuova Topolino, in versione chiusa, il nuovo quadriciclo pensato per una mobilità sostenibile e urbana. Peraltro con 'Be the First', una speciale iniziativa online lanciata il 4 luglio, i clienti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio desiderio di acquistare la nuova Fiat, una iniziativa che ha avuto un enorme successo, con più di 10.000 segnalazioni.

Aperti gli ordini

Sia il processo di acquisto che la consegna - che potrà essere effettuata direttamente a casa dei clienti a partire da gennaio 2024 - saranno estremamente semplici grazie al processo di acquisto digitale semplice e accessibile mentre è per la prima volta disponibile il monitoraggio online completo: i clienti dopo aver effettuato l'acquisto potranno vedere gli aggiornamenti, dall'ordine fino all'eventuale consegna a domicilio.

Quanto costa

Libera di circolare ovunque, facile da parcheggiare e lunga solo 2,53 metri, la Nuova Fiat Topolino è disponibile in Italia con un canone mensile a partire da soli 39 euro con la soluzione leasing a 48 mesi, con un acconto di 2.582 euro.

