Auto elettriche, quanto costa ripararle? La stima di Federcarrozzieri: «Tra il 18 e il 30% in più, ecco il motivo»

Auto elettriche, quanto costa ripararle rispetto alle auto 'normali'? A questa domanda ha provato a rispondere Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, commentando i dati sui costi delle e-car in Italia. «I costi di riparazione delle auto elettriche sono in media più elevati tra il +18% e il +30% rispetto alle auto a motore termico».

«Le auto elettriche, appena entrano in una carrozzeria, devono essere messe in sicurezza, e per fare questo occorre vi sia almeno un addetto abilitato con patentino Pes-Pav - spiega Federcarrozzieri - Procedura che inevitabilmente comporta spese maggiori per gli operatori e quindi per gli automobilisti. Poi c'è l'elettronica particolare che caratterizza tali vetture e che determina attività più lunghe (e costose) per smontaggio, rimontaggio, sostituzione, programmazione, ricalibrazione, ecc. Basti pesare che per alcune auto elettriche di nuova generazione si registra un 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali».



«Le carrozzerie devono quindi evolversi e aggiornarsi continuamente per far fronte al cambiamento del mercato, ricorrendo a personale sempre più specializzato e a strumentazione sempre più complessa, con un incremento non indifferente dei costi a loro carico che determina, di conseguenza, un aumento esponenziale dei costi di riparazione delle autovetture - spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli - Chiediamo al Governo di intervenire per tutelare la categoria degli autocarrozzieri, anche attraverso interventi mirati tesi a combattere illegalità, abusivismo, e attività improvvisate che, specie sulle auto elettriche, eseguono lavori »low cost« non a regola d'arte che mettono a rischio la sicurezza stradale e l'incolumità degli automobilisti».

