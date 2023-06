Mobilità sempre più green a Milano. È attiva la app che consente agli utenti della piattaforma Uber Green di scegliere di viaggiare su veicoli completamente elettrici. Milano è la prima città italiana ad attivare il servizio, disponibile già in oltre 140 città al mondo. «Come piattaforma di mobilità più grande al mondo - ha spiegato orenzo Pireddu, general manager di Uber Italia- abbiamo un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico». E grazie a Uber Green «facciamo un grande passo in avanti nel nostro impegno a diventare una piattaforma a zero emissioni e lo facciamo insieme ai nostri partner autisti per far sì che l’Italia sia all’avanguardia come il resto d’Europa in materia di elettrificazione». La flotta Uber Green per ora è 50 vetture che inizialmente opereranno prevalentemente in Area C, con l’obiettivo di aumentare l’offerta agli utenti che hanno la possibilità di accedere anche a diversi altri servizi come Uber Taxi, Uber Black e Uber Van.