Monopattini a noleggio, Parigi li bandisce: addio dal primo settembre. In Italia incidenti in aumento

Manca poco meno di una settimana per l'addio di Parigi ai monopattini a noleggio. Il veto deciso dal referendum il primo aprile scorso dai cittadini contrari alla guida selvaggia farà sparire dal primo settembre le «trottinettes» dalla ville Lumière.

Una decisione, quella referendum, che in Italia non ha trovato d'accordo i sindaci i quali invocano regole più stringenti, considerando che ci sono oltre 35.550 monopattini in condivisione. A Roma, comunque, è stata decisa una drastica riduzione da 14.500 a 9.000 e in centro solo 3mila.

Il report

Dal Report Moovit 2022 è emerso che dal 2020 il monopattino elettrico in sharing ha avuto un aumento di noleggi del 61% con Milano al top della classifica per utilizzo seguita da Roma, Modena, Torino, Palermo, Rho e Reggio Emilia. Nel 2022 sono aumentati anche gli incidenti in monopattino elettrico (+39,4%), i morti (+77,8%) e i feriti (+40,8%). In aumento, anche gli infortunati tra gli utenti. Secondo i dati di Automobile club d'Italia e Istat, gli incidenti stradali sono passati da 2.101 del 2021 a 2.929 nel 2022, i feriti da 1.980 a 2.787, mentre i morti (entro 30 giorni) sono stati 16, nel 2021 erano stati 9, più un pedone.

I dati di Assosharing indicano più di 16 milioni di tragitti per 32 milioni di chilometri effettuati nel 2022 in Italia e rivelano che il tasso di infortuni che hanno richiesto cure mediche per i conducenti di monopattini è stato di 2,3 per milione di chilometri, ovvero il 36,4% in meno rispetto alle biciclette elettriche, il 64,5% in meno rispetto all'anno precedente e il 45% in meno rispetto alla media Ue.

Gli operatori fanno notare che i monopattini elettrici in sharing hanno maggiori controlli sia dall'azienda anche con il gps sia dalle forze dell'ordine, rispetto a quelli privati che invece subiscono un maggior numero di incidenti. Il tasso di incidentalità ha visto un calo nel 2022 rispetto al 2021 pari all'80% per quanto riguarda le percorrenze e del 78% sul numero di noleggi, secondo i dati di 5 operatori che rapprensentano in totale il 74% delle percorrenze chilometriche del settore in Italia.

Nel 2022 le percorrenze sono state 48,4 milioni di chilometri, i noleggi 18,1 milioni, gli incidenti con feriti 172, gli incidenti mortali 0 e il tasso di incidentalità è stato dello 0,00095%.

Parigi dice basta

A Parigi, dunque, addio ai 15mila monopattini elettrici in libero servizio dal primo settembre. Ma Lime, fra i tre fornitori del servizio, ha deciso di dire arrivederci con una cartolina e una dedica su ciascuna delle 5mila «trottinettes» del proprio brand, raccontando «l'incredibile viaggio che durava dal 2018, mostrando i chilometri percorsi - 87.451.328 per la precisione - e il risparmio di 28.613 tonnellate di Co2». L'azienda, fra i maggiori operatori mondiali della micromobilità elettrica condivisa, convoglierà i monopattini per perseguire la «missione di decarbonizzazione del trasporto urbano a nord, verso Lille, Londra, Copenaghen e in Germania, dove avranno una seconda vita e dove i clienti stanno aumentando». Per Parigi, fa sapere Lime, è solo un arrivederci perché l'azienda adatta i suoi servizi in quanto le 10mila biciclette elettriche in sharing continueranno a essere a disposizione dei cittadini della ville Lumière.

