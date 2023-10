Elicottero militare precipita a Ravenna in fase di atterraggio: «Ci sono feriti». Chiusa la superstrada E45

di Redazione web

Un elicottero militare è precipitato in un campo nei pressi nei pressi dell'aeroporto civile 'La Spreta' di Ravenna, in fase di atterraggio. Dalle prime informazioni ci sarebbero due feriti. La superstrada E45, che si trova vicino al luogo dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico al km 248 e il traffico deviato.

Militari feriti all'ospedale di Cesena

Sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena i due militari dell'Esercito feriti nell'incidente con un elicottero, che si è ribaltato in un campo in fase di atterraggio di emergenza a Ravenna. Le condizioni di uno dei due sono serie, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo è un elicottero da esplorazione e scorta A129 'Mangusta' assegnato al 7/o reggimento 'Vega'.

