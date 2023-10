Laura uccisa dallo schianto delle Frecce Tricolori, folla e lacrime ai funerali. Il parroco: «Invece dell'omelia ti ho scritto una lettera»

Una folla commossa è arrivata per i funerali della piccola Laura Origliasso, in corso a San Francesco al Campo (Torino). Lutto cittadino per la bimba di appena cinque anni tragicamente morta lo scorso 16 settembre nell'incidente che ha coinvolto una Freccia Tricolore in decollo dall'aeroporto di Caselle. Presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto, tanti sindaci, compreso il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. In chiesa numerosi bambini e i compagni di squadra del fratello maggiore di Laura, le associazioni del paese e le forze dell'ordine. Centinaia le persone rimaste fuori dalla piccola chiesa del paese che hanno atteso sul sagrato l'arrivo della bara bianca. La mamma Veronica e il fratellino, ancora convalescenti dopo l'incidente, sono arrivati in ambulanza e sono entrati in chiesa insieme al papà Paolo e al resto della famiglia.

Disabile non può salire le scale e chiede di costruire l'ascensore a sue spese. I condomini: «Deve cambiare casa»

Studenti delle medie vandalizzano chiese all'uscita di scuola: in 4 rompono tabernacoli, si denudano, bestemmiano e distruggono l'organo

«Non sapevo come gestire questa celebrazione e allora ho scelto di scrivere a Laura».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA