Frecce Tricolori, il papà di Laura: «Ho sentito un forte sibilo, poi l'esplosione». Il giallo degli uccelli in volo

«Ho sentito un forte sibilo e subito dopo ho visto l’esplosione nell’aeroporto». A parlare è Paolo Origliasso, il papà della piccola Laura, la bambina di cinque anni morta in seguito all'incidente delle Frecce Tricolori a Torino. Un uomo distrutto dal dolore, ma la cui testimonianza è preziosa per ricostruire quello che è accaduto a San Francesco al Campo prima dell'impatto tra i resti in fiamme dell'aereo e l'automobile sui cui viaggiava la famiglia composta da papà, mamma e due bambini.

La tragedia delle Frecce Tricolori

Paolo, istruttore di guida di 49 anni, ha lasciato domenica l'ospedale Cto. Mamma Veronica e il figlio di 12 anni, rimasti ustionati, sono invece ancora ricoverati ma le loro condizioni sono in fase di miglioramento.