Napoli, lo spettacolo delle Frecce Tricolori in volo su Pozzuoli

Tornano le Frecce Tricolori, che quest'anno festeggiano 63 anni. E si parte, per il tour annuale, da Pozzuoli, zona Flegrea, provincia di Napoli, lì dove c'è l'Accademia Aeronautica militare: oggi, i21 marzo il primo sorvolo dell'anno, che si chiuderà come di consueto il 4 novembre a Roma, nell'anniversario della vittoria nella Prima Guerra Mondiale con l'entrata in vigore dell'Armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno prima nella villa del conte Vettor Giusti del Giardino a Padova fra l'Impero austro-ungarico e l'Italia, in seguito al quale l'allora Regno d'Italia completò il processo di riunificazione nazionale entrando a Trento e Trieste (oltre alla restituzione delle regioni del Trentino, dell'Alto Adige, del Friuli e dell'Istria).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 22:58

