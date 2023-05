Il cuoco-pugile eroe: non può camminare, ma combatte sul ring. «La carrozzina non è un ostacolo»

di Redazione web

Un anno fa Yelfry Rosado Guzman è stato ferito in modo grave nel ristobar di Pescara in cui lavorava, colpito da tre proiettili esplosi da un cliente. Il cuoco, 23 enne, purtroppo a causa delle ferite riportate è rimasto paralizzato agli arti inferiori, costretto alla carrozzina, perché non in grado di camminare.

Vergogna Italia, disabile in carrozzina costretta a fare 90 km per un'ecografia urgente e trova l'ascensore rotto

Prima volta in Italia

Il giovane, oltre che cuoco, è anche puglie e la sua condizione non gli ha impedito di andare avanti, di proseguire il suo cammino nello sport che ama. Guzman, infatti, ha partecipato alla 31° edizione del Fight Clubbing World Championship a Pescara, combattendo in carrozzina, per la prima volta in Italia, contro il più esperto Simone Dessi di Tortona.

Omicidio Aldo Gioia, ucciso con 15 coltellate. L'accusa chiede 24 anni per figlia e fidanzato: «Più lo colpivo e più mi piaceva»

Coraggio e determinazione

«Io non mollo mai, voglio combattere a livello internazionale, la carrozzina non è un ostacolo» ha detto il cuoco-pugile, che per il suo coraggio è stato lodato dagli organizzatori e dal sindaco della città abruzzese, Carlo Masci. «Mi sono preparato in modo speciale per questo appuntamento, allenandomi come facevo prima, anche se ora è un po' diverso perché, stando seduto, sarà tutto più difficile, ma bisogna continuare, bisogna andare avanti.

La sparatoria

Nell'aprile di un anno fa, Federico Pecorale entrò nel locale di Guzman, in centro a Pescara, e dopo aver mangiato degli arrosticini, si lamentò con il cuoco che rispose, provocando la reazione violento: Pecorale, infatti, prese la pistola e sparò diversi colpi contro di lui, prima di fuggire verso la Svizzera, dove era residente, ma venne arrestato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Maggio 2023, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA