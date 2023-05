Furto a una disabile, rubati l'auto e la carrozzina: era già successo due anni fa (e i ladri si erano scusati)

di Redazione Web

Secondo furto in due anni a una donna disabile. Una Fiat Doblò con una carrozzina a rotelle è stata rubata ieri sera a Bari nel quartiere Poggiofranco. La donna è affetta da una patologia che necessita l'utilizzo di una carrozzina per muoversi.

Non era la prima volta

Come si diceva, non è la prima volta: il mezzo fu già rubato nel 2021. In quell'occasione, però, fu restituito con tanto di messaggio di scuse scritto su un foglietto dagli stessi 'ladri'. Stavolta a ritrovarlo, invece, sono stati i carabinieri: il Doblò si trovava nel centro di Cerignola. Già nel pomeriggio i carabinieri avevano rilevato il segnale gps nella città del Foggiano, in serata il ritrovamento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 12:00

