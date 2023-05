Entra nel Tribunale di Cassazione e ruba due pc e un portafogli: arrestato mentre passeggiava tra i turisti

di Redazione web

Furto al "Palazzaccio", come viene comunemente chiamata la sede della Corte di Cassazione a Roma. I carabinieri della stazione di Roma Macao hanno rintracciato un cittadino cubano di 30 anni, destinatario di un decreto di fermo della Procura della Repubblica di Roma, perchè gravemente indiziato di aver rapinato due pc portatili e un portafoglio, lo scorso 21 aprile, all'interno della Corte Suprema di Cassazione.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro hanno avviato articolate indagini anche di natura tecnico scientifica, con l'ausilio del nucleo carabinieri Corte Suprema di Cassazione e il prezioso contributo della sezione rilievi del nucleo investigativo di via In Selci e del Ris di Roma, immediatamente dopo la denuncia della vittima.

I carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico dell'uomo in ordine al fatto che lo stesso dopo aver fatto ingresso, senza autorizzazione, all'interno del Palazzaccio, dopo essersi introdotto in un ufficio in cui in quel momento non c'era nessuno, avrebbe sottratto due pc portatili, un paio di occhiali e un portafoglio, riponendoli in uno zaino, spintonando la titolare dell'ufficio che nel frattempo aveva fatto ritorno, cogliendolo sul fatto e cercando, posizionandosi sulla porta, di non farlo uscire dalla stanza.

L'autore del furto è stato riconosciuto, tra le migliaia di turisti che hanno invaso il centro storico di Roma, da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Macao, mentre passeggiava nei pressi della Fontana di Trevi ed è stato fermato. Condotto in carcere, il fermo è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Roma.

