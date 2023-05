Ida Platano rapinata durante la vacanza a Roma: «Mi hanno strappato via la borsa, sono ancora scioccata»

di Redazione web

Ida Platano rapinata a Roma. L'ex dama di Uomini e Donne ha raccontato la disavventura sui social. «Io e Alessandro (Vicinanza, il compagno, ndr) eravamo a Roma per passare dei giorni insieme. Mi hanno rubato la borsa. Quindi sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l’importante è che non c’è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene», ha detto.

La storia Instagram di Ida Platano

Ida Platano, tramite una storia Instagram, aveva "allarmato" i fan pubblicando una frase ambigua: «Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio». Secondo il suo racconto, non era però riferita al compagno, Alessandro Vicinanza. «La storia di prima dove dicevo "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio" l’ho messa proprio perché mi è successa una disavventura. Ci è successa insieme», ha detto, spiegando che si riferiva al furto della borsa.

La storia di Ida e Alessandro

In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Ida Platano aveva raccontato la sua storia con Alessandro Vicinanza: «Ci vediamo ogni fine settimana ma i giorni che trascorriamo insieme iniziano a sembrarmi pochi. Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l’importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme».

Dopo una storia molto travagliata con Riccardo Guarnieri (con il quale aveva partecipato anche a Temptation Island), ha ritrovato l'amore insieme ad Alessandro Vicinanza che l'ha corteggiata per un periodo e le ha, poi, chiesto di uscire insieme.

