Vittoria Deganello, dopo il parto la foto che emoziona i fan: «Mi ha stretto la mano per tutto il tempo»

Nel giorno dell'Anniversario della liberazione d'Italia è nata Ginevra, la figlia di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L'influencer nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato una fotografia che non è passata inosservata ai follower. Dall'immagine sembrerebbe che ad accompagnare Vittoria nel momento del parto ci fosse sua madre, la sua famiglia e il pediatra Marco Deganello, al quale lei ha dedicato un ringraziamento speciale.

La notizia della nascita di Ginevra è arrivata attraverso i social e subito ha catturato migliaia di like e commenti da parte dei follower. E un ringraziamento speciale è stato quello di Vittoria al pediatra Marco Deganello. «Lui mi ha stretto la mano per tutto il tempo e insieme a mia mamma hanno assistito al giorno più bello della mia vita. Ginevra sei entrata a far parte di questa meravigliosa famiglia... grazie», ha scritto l'influencer di corredo alla fotografia pubblicata nelle sue Instagram stories.

Circondata d'amore, Ginevra, è finalmente oggi tra le braccia della sua mamma.

