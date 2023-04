Gianni Sperti a Verissimo dopo le nozze con Paola Barale: «Io omosessuale? Non lo dirò mai, vorrebbe dire mettere un'etichetta»

di Redazione web

Gianni Sperti è stato uno degli ospiti della domenica di Verissimo. Il ballerino e opinionista di Uomini e Donne si è raccontato a Silvia Toffanin in un'intervista a cuore aperto nella quale ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni e nella quale ha parlato del suo matrimonio con Paola Barale e delle etichette che negli anni hanno cercato di affiabiargli.

L'intervista di Gianni Sperti

Durante la sua intervista a Verissimo, Gianni Sperti si è raccontato a 360 gradi. L'opinionista di Uomini e Donne ha detto: «Il mio matrimonio con Paola Barale è durato quattro anni, è stato un periodo intenso della mia vita e lei sicuramente mi ha aiutato molto perché ci siamo conosciuti in un periodo in cui io mi sentivo molto insicuro. Poi, però, la storia è finita, ci siamo separati e mai più incontrati o sentiti. È vent'anni che non ci parliamo e devo dire, comunque, che non ci siamo mai cercati». Silvia Toffanin ha, poi, mostrato a Gianni un video in cui Paola Barale lascia intendere di essere stata con una persona che non ha avuto il coraggio di mostrare il suo vero essere fin dall'inizio. Il ballerino ha, quindi, detto: «Io non ho paura a dire ciò che lei non ha detto: se sono omosessuale? Non lo dirò mai, può essere vero come no, ma questo sarebbe come mettermi un'etichetta e io le ho sempre odiate. Quindi no, non lo dirò mai».

Il rapporto con Tina Cipollari

Infine, Gianni Sperti ha raccontato il suo rapporto con Tina Cipollari: «Io e Tina ci divertiamo moltissimo e penso si veda, ridiamo tantissimo e siamo diventati davvero amici».

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 18:35

