Papà accoltellato dal figlio dopo una lite in casa davanti alla mamma: l'uomo è gravissimo

Si trova nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano l'uomo di 75 anni che

nella serata di ieri è stato colpito con quattro coltellate al petto e all'addome dal figlio di 42 anni in una villetta di Peschiera Borromeo.

La vittima è titolare di un residence, il figlio è disoccupato

Nell'abitazione erano presenti anche il cognato di 37 anni e la moglie del ferito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è il titolare di un residence proprio a Peschiera, mentre il figlio è disoccupato. Quest'ultimo è stato rintracciato dopo l'aggressione nel parcheggio di un centro commerciale, per poi essere arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio. A salvare l'anziano è stato l'intervento del genero della vittima, un 42enne che è riuscito a disarmare il cognato e a metterlo in fuga.

