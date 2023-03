Rubano il camper dello screening cardiologico, poi i ladri ci ripensano e lasciano un biglietto: «Scusate per il disguido»

di Redazione web

Sarebbe dovuto essere un sabato mattina, 25 marzo, dedicato allo screening cardiologico del tutto gratuito, per gli abitanti di Cerignola, in provincia di Foggia. Per offrire il servizio, l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari aveva messo a disposizione un camper parcheggiato nel centro cittadino. Sabato mattina, però, l'amara sorpresa. Il camper era sparito, rubato. Sdegno e vergogna da parte dell'amministrazione cittadina, per un reato che ha colpito soprattutto le persone di buona volontà, medici compresi, che si erano messi a disposizione degli altri.

Cade nelle fogne mentre passeggia per strada: ferita una donna dopo un volo di 4 metri

Amarezza di tutti

«Come amministrazione avevamo promosso la settimana del cuore con uno screening gratuito in piazza Matteotti – scrive l’assessora Maria Dibisceglia -, affinché i cittadini potessero effettuare liberamente ecg in un camper attrezzato». «Una vergogna indicibile» dice ancora l'assessora, rivolgendosi ai ladri che hanno rubato un mezzo che «ha privato centinaia di persone di un esame che spesso si rivela salvavita. Il disprezzo per questa gentaglia è comunque limitativo di ciò che in questo momento provo», le parole amare e durissime.

Genitori avvelenati con le penne al salmone, Alessandro Leon Asoli confessa e scoppia in lacrime: «Mamma perdonami, sono stato io»

Restituito alla città

Poi come succede solo nelle favole, i ladri, probabilmente compreso il danno che hanno fatto a tutta la cittadinanza di Cerignola, hanno fatto ritrovare il camper parcheggiato vicino ad una struttura turistica dove alloggiavano i referenti della manifestazione. Niente è stato toccato all'interno del mezzo, c'erano tutte le attrezzature diagnostiche ed anche un biglietto: «Scusate per il disguido».

Il consigliere comunale Tommaso Sgarro, commentando il furto si era rivolto ai ladri, chiedendo loro di ripensarci. «𝗖𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗼𝗱𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗿𝘃𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘂𝗻 𝘀𝘂𝘀𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA