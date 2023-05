Bambini obbligati a restare seduti al tavolo per tutto il pasto: la regola del ristorante Michelin fa infuriare i genitori

di Redazione web

I bambini al di sotto dei 12 anni devono obbligatoriamente restare seduti al tavolo per tutta la durata del pasto. Una regola rigida, sulla quale un rinomato ristorante segnalato sulla Guida Michelin non transige, ma che ha creato polemica in rete dopo le lamentele di un padre che ha espresso la sua indignazione dopo aver provato a prenotare per sé e la sua famiglia con due figli. Un argomento che ha creato grande dibattito sui social, toccando un nervo scoperto sia per la categoria "genitori" sia per chi non ha prole al seguito.

Bambini obbligati a restare seduti a tavola al ristorante

«I bambini sotto i 12 anni devono restare sempre a tavola accompagnati dai genitori, se così non fosse bisognerebbe ripensare alla prenotazione», si legge nella sezione dedicata alle prenotazioni online del sito del ristorante spagnolo O Fragón, a Fisterra. Una regola che non è andata giù al padre di due bambini, che non ha esitato e denunciare la cosa su Twitter. «Ho due figli. Sono andato a prenotare in un noto ristorante della Costa da Morte. Leggo sul web: 'I bambini sotto i 12 anni devono rimanere seduti durante tutto il pasto; se venite con i bambini chiamate prima di prenotare'. Ditemi voi, dissuasivo, intimidatorio o discriminatorio?», scrive il padre in un tweet diventato rapidamente virale.

Teño dous pequenos. Fun facer unha reserva nun coñecido restaurante da Costa da Morte. Leo na web: "Los niños menores de 12 deben permanecer sentados toda la comida; si viene con niños llame antes de reservar". Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio ou discriminatorio? — Alfonso Pato (@alfonso_pato) April 27, 2023

I commenti

Nel giro di pochi giorni il tweet accumula migliaia di visite e commenti di ogni genere: «Hai voluto interpretarla così, ma secondo me è per la sicurezza dei bambini e di chi li circonda. E infatti spiegano che hanno una finestra grande e che ci sono già stati incidenti con bambini», «Clienti e lavoratori non devono sopportare i figli degli altri. Se non ti piace il divieto di correre e schiamazzare nel locale, portali a fare un picnic», «Penso che sia perfetto per il ristoratore che intende fornire un buon servizio al resto dei commensali che non devono sopportare la poca educazione di tanti papà e mamme. Se ne fregano dei figli, e non solo al ristorante», «Sono totalmente d'accordo con il ristoratore, se i figli non sono educati non portarli fuori mangiare, il resto di noi non deve sopportare i bambini che corrono e urlano tra i tavoli». D'altra parte, ci sono genitori che pensano che i camerieri o i lavoratori delle varie attività siano lì per 'prendersi cura' dei propri figli.

Le spiegazioni del ristorante

Secondo El Español , il ristorante si è difeso dalle accuse, assicurando che queste specifiche compaiano sul suo sito web per il bene dei clienti, dal momento che il locale è completamente circondato da vetrate e hanno già avuto un incidente in passato. Ma non solo, assicura anche che ci sono stati anche casi di bambini che si sono persi entrando in una vicina zona di montagna.

