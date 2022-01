Covid scuola, la proposta dei presidi: «Servono 2-3 settimane di Dad»

Ripresa delle lezioni in sicurezza. E' questo lo scopo della proposta del presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli: «Servirebbero 2-3 settimane di Dad per mettersi in pari con le vaccinazioni, la garanzia delle mascherine Ffp2 a tutti e fino al primo febbraio una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi».

Per evitare situazioni di massima difficoltà, che potrebbe portare a interrompere le lezioni, oltre 1.500 presidi hanno aderito all'appello lanciato dall'associazione: «Bisogna avviare una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza per due settimane». «Da due anni - si legge ancora - lavoriamo incessantemente per garantire un servizio scolastico gravemente provato dalla pandemia, ma a pochi giorni dall'inizio delle lezioni dopo la pausa natalizia, durante la quale non ci siamo mai fermati, stiamo assistendo con preoccupazione crescente all'escalation di assenze».

«A differenza delle precedenti ondate, già prima della sospensione natalizia abbiamo assistito a un'elevata incidenza di contagi all'interno delle classi (alunni e docenti, anche se vaccinati)» proseguono i dirigenti scolastici che sottolineano che «si tratta di una situazione epocale, mai sperimentata prima, rischiosa e a oggi già prevedibile».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 19:36

