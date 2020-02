Leggi anche > Coronavirus a Roma, i cinesi dimessi oggi dallo Spallanzani rifiutati da hotel e taxi Sono stati dimessi stamani dall'ospedale Spallanzani di Roma i venti turisti cinesi che facevano parte della comitiva della coppia risultata positiva al Coronavirus. Sono stati in quarantena 14 giorni e sono sempre risultati negativi al test. Tra loro anche cinque minori. A salutarli l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il direttore sanitario dell'ospedale Francesco Vaia. Prenderanno un volo per la Cina.

«È un giorno straordinario per i miei connazionali che hanno concluso la quarantena in questo ospedale. Sono molto felici. Stanno molto bene, sono contenti». Così il dottor Zhang dell'ambasciata cinese, che stamattina ha accompagnato i venti connazionali dimessi oggi dallo Spallanzani. «Voglio ringraziare lo Spallanzani e gli amici italiani che hanno dato supporto all'ambasciata - ha aggiunto - I servizi prestati ai miei connazionali sono stati ottimi e professionali, eccezionali, per venire incontro ai loro costumi particolari. Ora torneranno direttamente in Cina con un aereo di linea».

242 MORTI IN UN GIORNO IN CINA È salito a 1.350 il numero dei decessi in Cina a causa della diffusione del coronavirus, con 242 morti in un solo giorno nella provincia centrale di Hubei. Questi gli aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi sulla diffusione del virus, che parlano di un totale di 1.310 morti a Hubei dallo scoppio dell'epidemia. Sono invece circa 60mila le persone che risultano contagiate al mondo.

