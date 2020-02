Coronavirus, il "super untore" è guarito e ha rivelato la sua identità: «Così ho contagiato 11 persone»

di Emiliana Costa

Si chiama Steve Walsh ed è un imprenditore inglese di 53 anni. Nei giorni scorsi, l'uomo sarebbe stato individuato come fonte fonte di contagio per undici suoi connazionali. Ora Walsh, indicato dai media come il «», è guarito e ha reso nota la sua identità.. L'uomo - che per diverso tempo non avrebbe presentato sintomi -Dopo aver annunciato la sua guarigione, Steve Walsh ha voluto ringraziare il servizio sanitario britannico «per l'aiuto e le cure». E ha aggiunto: «».Al momento l'imprenditore resta ricoverato e in isolamento «per precauzione». La notizia della sua guarigione è stata confermata dal servizio sanitario. Per i suoi numerosi spostamenti e per il fatto che sia stato a lungo asintomatico è stato denominato «»,Il caso di Steve Walsh è stato commentato anche dall'Oms. «», ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità, invitando l'opinione pubblica a un atteggiamento di «» e a non «» su individui coinvolti in casi di contagio.