Coronavirus, 681 morti e 1.238 guariti. Salgono i contagi, calano i malati in terapia intensiva: è la prima volta MAPPA

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 18:37

Salgono i contagi (4.805 in un giorno, 220 in più rispetto a ieri) a fronte di un oltre mille tamponi in meno con il trend che risale aldi ieri. Si allenta però parzialmente la pressione sulleche fanno segnare un -74. Sonoregistrate nelle ultime ventiquattro ore per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 766 . È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angeloin conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di oggi venerdì 3 aprile.I casiaccertati in Italia dall'inizio dell'emergenza(4.805 in più rispetto a ieri), di cui 15.362 morti e 20.996 guariti, 1.238 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 88.274 persone, ieri era di 85.388, un aumento di 2.886 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 657.224, 37.375 nell'ultimo giorno (Ieri erano 38.617).. Di questi, 1.326 sono in Lombardia. 29.001 sono poi ricoverati con sintomi +260 in più rispetto a ieri - e 55.270 (+2691) sono quelli in isolamento domiciliare.«Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.«Questa sera vorrei iniziare e chiudere con due note improntate alla pietas humana. Oggi è scomparso un servitore dello stato, Giorgio Guastamacchia , che faceva parte della scorta del presidente del Consiglio Conte, a lui dobbiamo dedicare un pensiero da estendere ai figli e agli affetti più cari». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità.«In nove giorni siamo passati da più di 120 accessi alle terapie intensive a -74 di oggi. E anche il numero dei deceduti si è ridotto da 970 di allora ai 681 di oggi. Ma non deve essere letto come un messaggio che il pericolo è scampato, non è scampato nulla. Ciò che abbiamo messo in atto è servito per contenere la diffusione epidemica e per ridurre l'impatto sulle terapie intensive.». Ha aggiunto Locatelli.