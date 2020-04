Mascherine, Borelli: «Non le userò, la misura fondamentale resta la distanza»

Coronavirus in Lombardia, da domani in giro solo con protezione al volto: mascherine, foulard o sciarpe

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 19:52

«Lesono utili per prevenire il contagio da parte di un soggetto con. L'idea che esista una quota di asintomatici infettanti può essere di utilità, ma la misura fondamentale è quella del distanziamento sociale», ribadisce in conferenza stampaLocatelli stava rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva un commento sulla nuova ordinanza della Regione Lombardia che impone di andare in giro soltanto con una protezione al volt o. «In questo momento - precisa - noi non abbiamo dato l'utilizzo obbligatorio come indicazione».Sull'argomento è intervenuto anche. «Mascherine obbligatorie in Lombardia? Io non la uso perchè rispetto le distanze. È importante indossarla se non si rispettano le distanze», ha detto il capo della protezione civile.