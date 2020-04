Coronavirus, Iss: «Curva ha iniziato la discesa, se dati confermati pensiamo alla Fase 2»

Coronavirus, 525 morti e 819 guariti. Trend contagi e ricoveri in calo: meno malati in terapie intensiva. Iss: «Iniziamo a pensare a fase 2» MAPPA

Corona virus in Lombardia: oggi 249 decessi e 1137 positivi in più. Migliora ancora il dato delle terapie intensive: 8 letti liberi in più