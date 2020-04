Corona virus in Lombardia: oggi 249 decessi e 1137 positivi in più. Migliora ancora il dato delle terapie intensive: 8 letti liberi in più

Coronavirus, 525 morti e 819 guariti. Trend contagi e ricoveri in calo: meno malati in terapie intensive MAPPA

I decessi calano, ma rimane ancora altissimo il numero di persone che perdono la vita nella regione governata da Attilio Fontana. Sono 249 i decessi di oggi, un dato in calo rispetto ai 345 di ieri, che portano però il totale dei morti alla cifra diSi fanno più tamponi e si individuano più positivi. Questa la sintesi dei dati forniti dall'assessore Gallera. Positivi che, spiega, hanno pochi sintomi, "sono casi meno gravi" dice.«Dati confortanti» li ha definiti l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, spiegando che sono stati esaminati ben 8107 tamponi. I casi positivi in totale sono 50.455, con un aumento di 1337, inferiore ai 1.598 di ieri, Crescono solo di 7 unità i ricoveri non in terapia intensiva per un totale di 12.009,invece i letti occupati in terapia intensiva: 1317 in totale, 9 in meno rispetto a ieri.