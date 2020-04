Coronavirus, 525 morti e 819 guariti. Trend contagi e ricoveri in calo: meno malati in terapie intensiva. Iss: «Iniziamo a pensare a fase 2» MAPPA

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 18:39

Continua la fase di contenimento del virus in Italia con un trend di crescita (, il più basso fin qui registrato) che cala leggermente rispetto a ieri con un aumento di(489 in meno) seppur con una diminuzione di tamponi (oltre tremila in meno). Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo,(17 in meno) e calano anche i ricoveri con sintomi.Scende anche il dato dei morti, conregistrate nelle ultime ventiquattro ore per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 681 . È quanto ha diramato il capo del dipartimento dellaAngeloin conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di oggi domenica 5 aprile.I casiaccertati in Italia dall'inizio dell'emergenzain più rispetto a ieri), di cuinelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 88.274, un aumento di 2.972 unità. Ieffettuati fino ad oggi sononell'ultimo giorno (Ieri erano 37.375).Sono 3.977 i malati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi - 61 in meno rispetto a ieri - e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.«Con il dato di oggi sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli in conferenza stampa. «Queste buone notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia, uscire solo per comprovate necessità». «Da oggi non si trasferiscono più i malati fuori della Lombardia», ha aggiunto Angelo Borrelli.e comincia a scendere anche il numero dei morti. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano». Lo ha detto in conferenza stampa il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. «Abbiamo vari indicatori, tra cui quelli sui decessi. Il numero dei nuovi casi è in fase decrescente e ci aspettiamo che anche i decessi vadano in decrescita. L'atteso è che nei prossimi giorni vedremo ancora questo trend diminuire»​.«Nel nostro Paese si è avviata una fiorente attività produzione di mascherine ad uso della popolazione. L'Iss, sulle mascherine chirurgiche, ha ricevuto richieste e le ha autorizzate. Le produzioni che si sono avviate ne renderanno possibile la fornitura a tutta la popolazione». Ha dichiarato Angelo Borrelli.Ecco il dettaglio regione per regione fornito dalla Protezione Civile deii casi attualmente positivi: sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d'Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise.