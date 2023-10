Concorsi Statali, scorrimento graduatorie per oltre 5mila candidati idonei: ecco come e quando scegliere la sede

di redazione web

Si aprono le porte della pubblica amministrazione per 5.253 candidati risultati idonei al concorso unico della commissione Ripam. È stata pubblicata – scrive il ministero in una nota – la procedura di scorrimento, per ulteriori 5.253 idonei, della graduatoria del concorso unico della Commissione Ripam per 2.293 assistenti (personale non dirigenziale a tempo indeterminato).

Coinvolte 18 amministrazioni

La ripartizione tra le diverse Amministrazioni, prevede che 810 unità di personale vengano assegnate al ministero dell'Interno, 54 all'Avvocatura dello Stato, 30 al ministero dell'Economia e delle finanze, 805 al ministero della Cultura, 500 all'Agenzia delle entrate, 11 all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 15 al ministero della Salute, 1.829 al ministero della Giustizia, 15 al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 663 al ministero della Difesa, 200 all'Ispettorato nazionale del lavoro, 300 al ministero dell'Istruzione e del merito, 5 al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 7 all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e 9 al ministero dell'Università e della ricerca.

La scelta della sede: ecco quando è possibile

I candidati idonei, collocati fino alla posizione 6.501, avranno la possibilità di esprimere le preferenze sull'Amministrazione di destinazione, con sedi in diverse regioni italiane, fino alle 23.59 di lunedì 23 ottobre sul Portale del Reclutamento inPA.

A chiusura della procedura sarà generata la lista dei candidati con l'assegnazione alle Amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria.

