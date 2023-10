Fringe benefit: mille euro per tutti, 2mila con figli. Cosa sono, chi ne ha diritto e ​come devono essere richiesti

«Sui fringe benefit l'anno scorso siamo interventi in maniera significativa: lo rendiamo strutturale con modifiche per 2024, portando il tetto a 2mila euro per lavoratori con figli mille euro per tutti gli altri». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa sulla manovra.

Manovra, le misure: ok aumenti a statali, con Irpef e cuneo fiscale +1.280 euro in busta paga. Più accise sui tabacchi

Canone Rai da 90 a 70 euro: «Un quarto tagliato dalla bolletta elettrica». La svolta nella Manovra