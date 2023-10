Manovra, le misure per la famiglia: asilo nido gratis, 2.000 euro di fringe benefit, superbonus per chi assume le mamme

Sono tre le misure destinate alle famiglie dalla manovra 2024 dal valore complessivo di circa 28 miliardi di euro. Le risorse destinate a sostenere la natalità in un un Paese che non fa più figli, obiettivo da sempre dichiarato di questo governo, ammontano «anche quest'anno ad un miliardo di euro, seguendo una progettualità ed una visione»: a dirlo la ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella. Tra le novità il fatto che lo Stato pagherà i contributi previdenziali a carico del lavoratore per le madri con due figli o più e che gli asili nido saranno gratis dal secondo figlio in poi. «Oltre a confermare i provvedimenti dello scorso anno, anche se non confermiamo il taglio dell'Iva sui prodotti della prima infanzia perché assorbito dall'aumento dei prezzi, aggiungiamo tre misure per 1 miliardo», ha dichiarato Meloni nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra.

Fringe benefit: mille euro per tutti, 2mila con figli. Cosa sono, chi ne ha diritto e ​come devono essere richiesti

Meloni: «Asilo gratis dal secondo figlio». E il canone Rai scende a 70 euro

Manovra, gli aiuti alle famiglie

«Vogliamo stabilire che una donna che mette al mondo almeno due figli - ha spiegato la premier Giorgia Meloni al termine del Cdm - ha già offerto un importante contributo alla società e quindi lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali. Vogliamo smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro». La scelta della decontribuzione, ma anche dell'asilo gratis, nasce dalla constatazione, come più volte detto dalla ministra Roccella citando le rilevazioni dell'Istat, «che la famiglia con due figli rimane il desiderio più frequentemente espresso dalle donne italiane ma non riesce ad essere realizzato per gli ostacoli che si frappongono».