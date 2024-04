Asili nido, 30mila nuovi posti in Italia: la mappa regione per regione Più della metà delle risorse (il 65%) è destinato ai comuni del mezzogiorno, che potranno così contare su 19.646 posti in più nei propri nidi







di Redazione web Asili nido, sono poco meno di 30mila i posti aggiuntivi finanziati quest'anno negli asili nido italiani. Più della metà delle risorse (il 65%) è destinato ai comuni del mezzogiorno, che potranno così contare su 19.646 posti in più nei propri nidi. Mamme litigano sul gruppo Whatsapp, scatta la maxi rissa davanti all'asilo sotto gli occhi dei bambini Asili nido, la mappa dei nuovi posti La regione che intercetta più risorse in assoluto è la Campania, che assorbe da sola quasi un quarto della somma complessiva, con Napoli a fare la parte del leone. È quanto emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sui dati diffusi dal Ministero dell'Interno. Nonostante i comuni settentrionali coinvolti dal riparto siano di più (3.809), le risorse loro assegnate sono nettamente inferiori, si spiega, perché i posti aggiuntivi finanziati in ogni ente coinvolto sono mediamente di meno: 3 posti in più a comune del nord contro i 4,5 del centro e i 9 del sud. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA