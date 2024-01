Bonus 2024, l'anno nuovo parte con 2,13 miliardi di incentivi: dalla casa alle mamme lavoratrici, tutte le novità

Detto addio al superbonus edilizio del 110% i cittadini italiani in questo nuovo anno possono consolarsi con una serie di agevolazioni (edilizie e non) che rimangono in vigore anche nel 2024. Dagli asili ai trasporti, secondo i calcoli di Assoutenti i bonus in vigore quest'anno valgono in totale 2,13 miliardi di euro. Tra gli aiuti c'è anche la Carta spesa "Dedicata a te": per chi ha un Isee sotto i 15mila euro. Sparisce invece il bonus mutui under 36 (sostituito da una garanzia pubblica fino all'80%) e la App 18 sostituita dalla Carta cultura (500 euro per spese culturali per chi ha un Isee massimo di 35 mila euro) e la carta del Merito per chi prende 100 all'esame di maturità.