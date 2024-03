Nestlé prema i dipendenti per i risultati del 2023, bonus fino a 2.750 euro: «Benessere e felicità sul luogo di lavoro sono una priorità»

Un bonus fino a 2.750 euro a tutti i dipendenti. Lo ha deciso il gruppo Nestlé in Italia come riconoscimento per i risultati raggiunti nel 2023 per i lavoratori di tutte le sedi e fabbriche del Paese. Si tratta - secondo quanto rende noto il gruppo - di uno dei più alti di sempre che, insieme a quelli erogati negli ultimi 3 anni, ha permesso alle persone del gruppo Nestlé in Italia di avere fino a 7.000 euro di premio.

«Le nostre persone rappresentano il cuore della nostra azienda e il fulcro attorno al quale ruota il nostro modello di business. Il benessere e la felicità sul luogo di lavoro per noi costituiscono una priorità assoluta. Sono profondamente convinto che le aziende debbano stare al fianco delle proprie persone offrendo supporto economico, servizi e soluzioni di welfare per supportarle nella loro quotidianità», ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e ad del Gruppo Nestlé in Italia.

Gli altri aiuti ai lavoratori

Il premio di produzione è il risultato di un accordo con le organizzazioni sindacali e rappresenta un aiuto concreto a favore delle persone del Gruppo Nestlé in Italia.

Recentemente l’azienda ha lanciato Wellnest, il Nestlé Welfare Program, il nuovo programma di welfare aziendale del gruppo nato per rispondere e adattarsi alle nuove richieste delle proprie persone. In particolare, è stato introdotto l’Employee Assistance Program, un servizio di assistenza di cui possono usufruire i collaboratori e le collaboratrici Nestlé per ottenere un supporto per problematiche personali in diversi ambiti (diritto di famiglia, diritto della casa) e una piattaforma di flexible benefit, da cui è possibile scaricare buoni e voucher da utilizzare per l’acquisto di vari beni e servizi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 18:56

