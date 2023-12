L'azienda che ha sostituito il bonus di fine anno con l'incentivo a chilometro: «Più corri, più guadagni»

di Alessia Di Fiore

In Cina, un'azienda ha preso un po' troppo seriamente il concetto "Mens sana in corpore sano", arrivando a sostituire il bonus di fine anno, solitamente basato sulle performance professionali, con uno che premia quelle sportive: chi prima di Capodanno vorrà ricevere più soldi, dovrà correre. Letteralmente.

Il classico incentivo è stato sostituito da un bonus mensile che aumenta in base ai chilometri percorsi dal dipendente. L'azienda Dongpo Paper, nella provincia di Guangdong, è convinta che un team in salute sia in grado di raggiungere molti più obbiettivi professionali. E quindi: i dipendenti che vorranno ricevere il bonus per intero, dovranno correre almeno 50 km al mese. A chi ne corre 40 andrà il 60% della cifra, che scenderà al 30% per chi si fermerà a 30 chilometri.

E per chi riesce a correrne addirittra di più? L'azienda ha deciso di premiare i corridori più audaci offrendo il 30% in più del bonus. Un'idea decisamente innovativa che incentiva i dipendenti a condurre uno stile di vita più sano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 19:08

