Titolare regala 40mila euro ai 200 dipendenti: «Un bonus natalizio che cambia la vita»

Un miracolo di Natale ha sconvolto la vita di 200 dipendenti di una società immobiliare, poco prima dell'inizio delle feste nel 2019.

Il titolare dell'azienda aveva deciso di stravolgere le festività ai suoi lavoratori, regalando una maxi busta rossa contenente 9 milioni di euro. Così, ogni dipendente aveva ricevuto un bonus natalizio pari a 40 mila euro. Un segno di gratutudine e di ringraziamento per il lavoro svolto durante l'anno e per i traguardi raggiunti all'interno della società.

La St. John Properties è stata fondata a Baltimora, nel Maryland (Usa), nel 1971 dal presidente Edward St John che iniziò la sua carriera come agente immobiliare locale e poi trasformò la sua piccola impresa in una delle società immobiliari private più grandi e di maggior successo dello Stato.

Dopo anni di successi, traguardi, obiettivi raggiunti e contratti firmati, il capo aveva deciso di fare un grande regalo ai suoi dipendenti, per incidere significativamente sulle loro vite e renderli felici dopo tutto il lavoro fatto negli anni.

