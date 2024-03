Lavoro, il capo licenzia tutti i dipendenti e si lamenta della loro reazione. «Vergognati, quella gente ha perso tutto»

Non c'è alcun trucco per licenziare qualcuno nel modo "giusto" e la reazione più o meno negativa del lavoratore alla notizia dipende in gran parte da circostanze del tutto personali e private: l'ex dipendente ha già un piano b? O magari ha la possibilità di mantenersi attraverso altre fonti di reddito? Voleva un'occasione per tentare una carriera in un altro ambito?

Tuttavia, la responsabilità di chi si occupa di dire a una persona che non ha più un lavoro è innegabile, così come la necessità di avere empatia nei confronti di chi sta passando un momento difficile per poter affrontare la questione nella maniera meno traumatica possibile.

Anche con tutte le accortezze del caso, poi, aspettarsi un sorriso o un ringraziamento è da ingenui, eppure c'è stato un amministratore delegato che, dopo aver annunciato un licenziamento di massa durante una call, ha avuto l'ardire di lamentarsi della reazione di disapprovazione degli ex dipendenti.