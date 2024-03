Bolletta della luce, il doppio paradosso di chi passa al mercato libero: «Stangata da 1.700 euro in più all'anno»

Gli utenti dell'energia elettrica che attivano oggi un servizio di fornitura sul mercato libero, si ritroveranno a pagare fino a 1.776 euro annui in più rispetto alla bolletta media del Servizio a Tutele Graduali che scatterà il prossimo 1 luglio. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha messo a confronto le offerte dei 7 gestori vincitori delle aste dell'Acquirente Unico per il servizio a Tutele Graduali che rappresentano il 70,49% del mercato e che dall'1 luglio forniranno elettricità, con un prezzo omogeneo su tutto il territorio italiano, a tutti i clienti della maggior tutela non vulnerabili (circa 5 milioni).