«Ci siamo trasferiti a Copenaghen, ho trovato lavoro (con 5 settimane di ferie) ma sono rimasta incinta. La reazione del mio capo mi ha stupita»

Il mese di marzo del 2020, con lo scoppio della pandemia, ha rappresentato per molte persone un punto di svolta nelle proprie vita. Un evento epocale, che ha messo molti davanti a scelte che hanno messo in discussione famiglia, lavoro e prospettive. Non sono poche le storie di chi, a partire dalla quella data, ha dato una svolta inattesa al proprio destino. Tra questi, c'è una coppia che ha deciso di lasciare ogni certezza per partire alla volta di Copenaghen, in Danimarca, e a distanza di quasi quattro anni non tornerebbe di certo indietro.