Copenaghen, il momento del crollo della guglia storica della Borsa durante l'incendio

Un devastante incendio ha avvolto la Borsa di Copenaghen, l'edificio del 17esimo secolo e causato il crollo della sua celebre guglia. Il ministro della Cultura della Danimarca, Jakob Engel-Schmidt, ha reagito all'accaduto con un amaro commento sui social: «Immagini terribili dalla Borsa questa mattina. 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme».

Ricordi dolorosi

Immagini che ricordano l'incendio scoppiato esattamente cinque anni fa, tra il 15 e il 16 aprile del 2019, a Parigi, con la Cattedrale di Notre-Dame avvolta dalle fiamme partite dal sottotetto alla base della guglia. «È commovente vedere come i dipendenti di Børsen, i servizi di emergenza e cittadini di Copenaghen di passaggio collaborano per salvare tesori d'arte e immagini iconiche dall'edificio in fiamme», ha aggiunto il ministro danese su X.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 11:11

