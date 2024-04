Incendio in una discarica non autorizzata in via Montagnano ad Ardea (Roma). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma. Nel sito, a quanto si apprende, c'erano pneumatici e materiali di vario genere. Il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area è ancora in corso Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 08:28

