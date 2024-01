​«Ho lavorato 8 anni all'asilo nido e ora che sono mamma mia figlia non ce la manderei, ecco perché»

Heather, nota come Mummy and Me su TikTok, ha recentemente condiviso le ragioni per cui sceglierebbe di non mandare sua figlia all'asilo nido. Con un'esperienza pregressa di otto anni nel settore, e ora mamma a tempo pieno, Heather ha espresso preoccupazioni significative riguardo a diverse sfaccettature degli asili nido con due video pubblicati sul social cinese.

Una delle principali preoccupazioni di Heather è la mancanza di familiarità con chi si prende cura dei bambini. Anche se qualificati, non sai chi sono veramente. La questione della socializzazione dei bambini è altrettanto importante, poiché i genitori non hanno controllo sul comportamento degli altri bimbi intorno al proprio figlio.