Anziana ricoverata in ospedale, tre stranieri le occupano l'appartamento: rubati vestiti e oggetti personali

di Redazione web

Approfittano della prolungata assenza dell’anziana inquilina per occuparle l’appartamento. Mentre la 73enne era ricoverata - all’ospedale prima e in casa di riposo poi - tre marocchini bivaccavano in casa sua, in una palazzina popolare di Borgo Padova. Non solo: le avevano rubato anche vestiti e altri effetti personali e ridotto l’abitazione a uno stato di degrado. A smascherare i tre abusivi sono stati i carabinieri, piombati in casa dopo le segnalazioni degli altri condòmini, insospettiti da quelle facce nuove. Tre le persone denunciate, tutte di nazionalità marocchina, e senza fissa dimora. Hanno 26, 27 e 48 anni. I due giovani bivaccavano nell’appartamento. L’altro invece si era stabilito nella cantina. Sono accusati di invasione di edificio e di furto.

«Rito voodoo all'anziana per ucciderla e prendere l'eredità»: avvocata condannata, era un'amica di famiglia

Roma, esce di casa per andare a lavoro e la trova occupata da una donna con quattro bambini

La casa occupata

Gli abusivi vivevano da circa due settimane nell’alloggio gestito dall’Aeep (Azienda per l’edilizia economica e popolare) di Castelfranco.

Lo sgombero

Si erano illusi che la loro presenza passasse inosservata. Invece gli altri condòmini hanno notato facce sconosciute e movimenti sospetti. Così a un certo punto hanno segnalato la situazione ai carabinieri e nei giorni scorsi è scattato il blitz. I militari hanno poi convocato la figlia dell’anziana, che frequentava saltuariamente l’appartamento. Da un sopralluogo eseguito insieme a lei è risultato non solo che la porta era stata forzata ma anche che mancavano vestiti e altri effetti personali. La casa, inoltre, versava in condizioni di degrado. L’appartamento è stato sgomberato e per i tre è scattata la denuncia. L’ente gestore, informato della situazione, ha provveduto a cambiare la serratura e a riordinare l’alloggio, in attesa del rientro della legittima inquilina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA