«Rito voodoo all'anziana per ucciderla e prendere l'eredità»: avvocata condannata, era un'amica di famiglia

di Redazione web

Un rito voodoo per far morire l'anziana della quale amministrava l'ingente patrimonio per entrare in possesso dell'eredità, dal momento che era l'unica erede designata alla successione. Una storia surreale, per la quale una avvocata genovese di 58 anni, Barbara Raimondo, è stata condannata a 5 anni di reclusione per peculato e falso, e a 18 mesi di libertà controllata per pericolosità. La sentenza, con rito abbreviato, è stata pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni. Il giudice ha disposto anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici oltre al risarcimento di un milione all'erario.

Gina Lollobrigida, il factotum Andrea Piazzolla: «I suoi dieci milioni li ho spesi come voleva lei. Con me aveva ritrovato la gioia»

Eredità Del Vecchio, lite tra eredi sulla tassa di successione: fratelli dagli avvocati

Rito voodoo per far morire l'anziana

L'avvocata Raimondo era stata nominata amministratrice di sostegno dell'anziana, 86 anni, amica di famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA