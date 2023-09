Eredità Del Vecchio, lite tra eredi sulla tassa di successione: fratelli dagli avvocati

di Redazione web

La notizia dei figli di Silvio Berlusconi che hanno accettato l'eredità del papà senza beneficio d'inventario, assume un valore diverso se si guarda in casa Del Vecchio. Infatti, mentre gli eredi del Cav sono andati avanti di comune accordo e senza (apparenti) diatribe interne, il futuro dell'impero Luxottica sarebbe al centro di una disputa tra beneficiari. Il disaccordo sarebbe dovuto al pagamento della tassa di successione, riporta il Corriere. A chi tocca l'onere di pagarla?

Chi sono gli eredi di Del Vecchio

Sono otto gli eredi dell'impero di Leonardo Del Vecchio, scomparso ormai 15 mesi fa.

La disputa

Gli eredi non sono ancora riusciti a trovare un accordo, in particolare sul versamento delle tasse sul passaggio delle quote di Essilux al ceo Francesco Milleri e al manager Romolo Bardin. I figli Luca e Clemente sono contrari, assistiti dai legali dello studio Mariconda. In disaccordo, ma con motivazioni diverse, anche anche Claudio e Paola.

