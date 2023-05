Luxottica, premio di produzione record ai dipendenti: «4.100 euro netti in più, pari a due stipendi»

di Redazione web

EssilorLuxottica fa felici i dipendenti con un premio record, pari a due stipendi. Il premio di produzione sale oltre i 3.800 euro lordi, superando i 4.100 euro netti. Lo hanno comunicato le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali dopo un incontro con l’azienda.

Le organizzazioni sindacali esprimono «piena soddisfazione per i risultati ottenuti e per il premio, il più alto di sempre — scrivono in una nota —, che riconosce il contributo dei lavoratori al successo dell’azienda».

I nuovi vertici di Luxottica hanno portato avanti il mantra del compianto patron Leonardo Del Vecchio, che ha sempre definito la sua azienda «una grande famiglia», definendo i dipendenti «i veri artefici del nostro successo». Ammonta a 32 milioni di euro il premio, in crescita del 17% rispetto allo scorso anno, che verrà ridistribuito ai dipendenti italiani dell’azienda, grazie ai traguardi raggiunti dal gruppo nel 2022.

Secondo le OOSS questa fase rappresenta l’inizio della stagione di contrattazione di secondo livello ed evidenziano «apprezzamento per il forte orientamento dimostrato all’innovazione e alla sperimentazione anche in fabbrica su tematiche come la conciliazione vita-lavoro e la salvaguardia dell’eccellenza e della competitività delle attività italiane».

