Gina Lollobrigida, il factotum Andrea Piazzolla: «I suoi dieci milioni li ho spesi come voleva lei. Con me aveva ritrovato la gioia»

Andrea Piazzolla, il factotum dell'attrice Gina Lollobrigida morta lo scorso gennaio, non ci sta e rigetta la richiesta di condanna a sette anni e mezzo per cinconvenzione di incapace fatta dal pm: «Non ho mai pensato neanche lontanamente di manipolarla ma anche se avessi voluto sarebbe stato impossibile: era la persona più autonoma e indipendente che io abbia mai conosciuto in ogni aspetto della sua vita».

Gina Lollobrigida, «Andrea Piazzolla la teneva in isolamento»: il pm chiede 7 anni per l'ex factotum dell'attrice

Gina Lollobrigida, spunta un tesoro nascosto a Panama: milioni di euro nel conto offshore dell'attrice