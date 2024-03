Auto rubata nelle Marche e ritrovata a pezzi a 400 km di distanza: «Devo pure pagare 450 euro il recupero»

di Cristiana Loccioni

Quello che resta della sua auto è solo il portachiavi regalato dal figlio e un ammasso di rottami. A febbraio uno jesino aveva denunciato il furto della sua Volkswagen Tiguan, in via delle Setaiole, nella notte intorno alle 3. Lunedì scorso è stato contattato dalla polizia di Cerignola, dove è stata rinvenuta la carcassa. Oltre al danno la beffa: sarà costretto a pagare 450 euro per recupero, traino e deposito ad opera della Questura di Foggia, ed eventuale demolizione. L'auto è stata portata al deposito e si pagano 8 euro al giorno + Iva « il recupero l'ho affidato a una terza persona, io non ci metto piede in quella terra», afferma il proprietario che definire arrabbiato è un eufemismo.

La ricostruzione del furto

«In 8 minuti - racconta - i ladri hanno cambiato la centralina dell’auto, probabilmente essendo un modello recente e posizionato in un posto diverso dal solito hanno avuto difficoltà e l'hanno disattivato solo una volta arrivati a destinazione».

