Truffa in vacanza, prenotano la casa al mare ma la trovano occupata: «Persi 600 euro, ecco come ci hanno ingannato»

Nell'estate più difficile per le economie degli italiani, con prezzi alle stelle come poche volte prima, bisogna anche scontrarsi con le truffe delle vacanze prenotate online. Come racconta Fabrizio Cibin su Il Gazzettino, una famiglia che aveva scelto Jesolo come meta per il relax estivo, è stata vittima di una truffa da 600 euro.

Avevano prenotato un appartamento all'interno di un villaggio, ma una volta arrivati hanno avuto l'amara sorpresa. L'appartamento esisteva, ma era occupato da un'altra famiglia, che lo aveva regolarmente prenotato da una agenzia e non su un sito online. Così, la truffa è stata subito chiara.

Il racconto

La coppia originaria di Treviso, era partita per le vacanze insieme a due figli, di cui uno di soli 6 mesi. Pensavano di aver fatto un affare, invece sono stati vittima di una truffa in piena regola. E non sono stati gli unici. Sono arrivati a Jesolo nel primo pomeriggio di sabato, raggiungendo subito la zona di piazza Nember, dov'era situata la struttura in cui si sarebbe dovuto trovare il "loro" appartamento, per il quale avevano già versato una caparra di 600 euro a fronte di un costo complessivo di mille euro. Qui hanno trovato un'altra famiglia ad occuparla, che ha riferito loro che, poco prima, era già passata un'altra famiglia, questa volta di Como e con un bimbo di appena un mese, anche questa vittima di una truffa.

L'agenzia: li abbiamo aiutati

«Mi hanno raccontato di avere contattato una signora su un noto sito di e-commerce riferisce il titolare e di essersi fidati, al punto da pagare la caparra.

«Quest'anno ho notato - continua il titolare dell'agenzia - un calo rispetto al recente passato, quando i casi sono stati effettivamente molteplici. In questi giorni la nostra agenzia ne ha avuti quattro. Il consiglio che posso dare è di prestare molta attenzione a ciò che si trova in rete; si facciano tutte le verifiche del caso, non si creda a prezzi troppo bassi per il periodo. E si cerchi di rivolgersi alle agenzie».

