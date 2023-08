Casa popolare e reddito di cittadinanza, ma girano in Bmw: la stessa che travolse e uccise due amiche

di Redazione Web

Erano percettori del reddito di cittadinanza e viaggiavano in Bmw. A scoprirli è stata la Guardia di Finanza durante alcuni controlli. Ma non finisce qui. L'auto, infatti, è la stessa che nel marzo 2022 causò un incidente a Preganziol, costato la vita a due donne.

Protagonista delle indagini - racconta il Gazzettino - una coppia che vive in una casa popolare a Treviso, assegnata in emergenza abitativa con un canone inferiore ai 100 euro. Il compagno della donna intestataria dell'affitto, Ronnie Levacovic, è proprietario di una Bmw M3 Coupè, non dichiarata al Comune di Treviso. La donna è stata segnalata alla Procura per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Tra l'altro Levacovic ha da poco patteggiato la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'incidente di Preganziol.

