Reddito di cittadinanza, altre 30mila sospensioni dopo la rata di agosto. L'Inps: saranno 80mila entro fine anno

Le comunicazioni di sospensione del Reddito di cittadinanza dopo aver esaurito le sette mensilità previste dalla legge per le famiglie che non hanno componenti minori, disabili e over 60 e che non sono state ancora prese in carico dai servizi sociosanitari dei comuni saranno 30mila dopo la rata di agosto e meno di 50mila nei restanti mesi dell'anno per un totale di 80mila nuove comunicazioni che si aggiungono alle 159mila già comunicate con gli sms. Lo si apprende da fonti Inps.

Calderone: percepiti indebitamente 506 milioni

«Dai controlli della Guardia di Finanza a decorrere dall'introduzione del reddito fino al primo semestre 2023, risultano assegni indebitamente percepiti e indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone nel corso dell'informativa sul reddito di cittadinanza in Aula al Senato. «Nell'attività di controllo sui percettori di reddito di cittadinanza effettuati dall'ispettorato nazionale per il lavoro e dal nucleo dei carabinieri tra il 2019 e il 2023, sono stati intercettati 35.737 percettori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione», ha aggiunto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA