Perde il reddito di cittadinanza e cerca di dare fuoco alla stanza del sindaco

Aveva appena ricevuto notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco di Terrasini (Pa) cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. Sono stati attimi di grande paura e il segretario generale Cristofaro Ricupati ha cercato di dialogare con l'uomo. Alla fine è stato il presidente del consiglio comunale Marcello Maniaci a far desistere il disoccupato dal gesto. Immediato l'arrivo anche dei carabinieri e di un'ambulanza del 118. L'uomo ha 60 anni.

Il sindaco: «Attimi di paura»

«Sono stati attimi di paura e di tensione per fortuna non è accaduto nulla di irreparabile», il racconto all'Adnkronos di Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini (Palermo). «Era già venuto una prima volta stamattina - dice -per dirmi che da oggi gli toglievano il reddito di cittadinanza.

