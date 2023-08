Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da mezzo milione di euro: 39 furbetti con borse piene di soldi

di Redazione Web

Giravano con ingenti somme di denaro o affittavano appartamenti, ma erano percettori del reddito di cittadinanza. Dopo una serie di controlli e indagini, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno individuato 39 "furbetti" di origine nordafricana beneficiari del reddito di cittadinanza nonostante non ne avessero diritto. Un danno alle casse dello Stato per quasi mezzo milione di euro che è stato scoperto.

Reddito di cittadinanza: scoperti 39 furbetti

Il danno accertato per le casse dello Stato, secondo le indagini, è pari a 456mila euro.

L'attività investigativa è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Linate, che dai controlli sulla circolazione in aeroporto si erano accorti che numerosi passeggeri, tutti percettori del reddito di cittadinanza, venivano trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante (dentro valigie, zaini o addosso) di cui non erano in grado di giustificare la provenienza.

«Il successivo sviluppo delle indagini - si legge in una nota della Gdf - delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, ha permesso di appurare l'irregolarità delle domande presentate, nonché l'utilizzo di dichiarazioni e/o documenti falsi per l'illecito ottenimento del beneficio (false attestazioni sulla composizione e sul reddito dei nuclei familiari). Alcuni degli indebiti percettori sono risultati, inoltre, proprietari di immobili dati in locazione, oppure esercenti l'attività imprenditoriale o utilizzatori di beni intestati a defunti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 10:40

